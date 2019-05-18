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توقيف عصابة تقوم بالاتجار بالمواد المخدرة في دمشق

في إطار الجهود التي تبذلها الوحدات الشرطية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالمواد المخدرة وإلقاء القبض على مروجيها ومتعاطيها والمتاجرين بها . 

وبناء على المعلومات الواردة حول قيام مجموعة من الأشخاص بترويج المواد المخدرة ومن خلال المتابعة ونصب الكمين اللازم تمكن فرع مكافحة المخدرات بدمشق من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص من مروجي المخدرات ضبط بحوزتهم كمية / 161 / كيلو غراماً من مادة الحشيش المخدر كانت مخبـأة ضمن السيارة التي يستقلونها .

 
وما زالت التحقيقات مستمرة لكشف كافة المتورطين بالقضية ، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.