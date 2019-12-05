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توقيف شقيقين في مدينة اللاذقية بجرم سرقة محتويات السيارات ليلاً

نتيجة المتابعة الحثيثة عن مرتكبي الجرائم ، تمكنت دورية من قسم شرطة مدينة اللاذقية الشرقي  من إلقاء القبض على المدعو (محمد . ك) مواليد ٢٠٠٢، وشقيقه (ابراهيم . ك) مواليد ٢٠٠٣، وذلك لإقدامهما على سرقة محتويات السيارات ليلاً عن طريق خلع وكسر زجاجها، وبالتحقيق معهما اعترفا بارتكاب/ ٢٤ / أربعة وعشرين سرقة من السيارات المركونة ضمن أحياء مدينة اللاذقية : ( الصليبة ــ الزراعة  ــ المشروع الثاني ــ  مشروع القلعة ــ  السكن الشبابي ــ  الطابيات )، وتبين أنه يوجد بحقهما عدة سوابق بجرائم سرقة، وتصريف عملة مزورة، وحيازة سلاح أبيض. تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهما،وسيتم  تقديمهما إلى القضاء المختص.

 


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