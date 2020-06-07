توقيف شخصين لقيامهما بعمليات نصب واحتيال على النساء في دمشق

وردت شكاوى من بعض النساء إلى قسم شرطة العمارة في دمشق حول تعرضهن لعمليات نصب واحتيال بمبالغ مالية ومصاغ ذهبي من قبل شخصين يوهمان الضحية بمعرفتهما بشخصيات هامة، وذلك بحجة مساعدتهن في إخراج أزواجهن وذويهن وأولادهن من السجون كما يدعي أحدهما أنه يعمل بمهنة محامي في المحاكم، وبعد حصولهما على المبالغ المالية والمصاغ الذهبي من الضحايا تبدأ المماطلة وعدم الرد عليهن.

ومن خلال البحث والتحري عنهما تمكن قسم شرطة العمارة من إلقاء القبض عليهما في شارع الثورة يدعيان: ( م. ط ) و( ع. س)، وبالتحقيق معهما اعترفا بإقدامهما على ارتكاب العديد من عمليات النصب والاحتيال على النساء في مدينة دمشق مقابل حصولهما على مبالغ مالية ومصاغ ذهبي ، وتبين انه يوجد بحقهما عدة سوابق بجرائم النصب والاحتيال.