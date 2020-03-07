توقيف شخصين في حلب بجرم مزاولة مهنة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية

في إطار متابعة المتعاملين بغير الليرة السورية في كافة المحافظات، وبعد ورود معلومات إلى فرع الأمن الجنائي في حلب تتضمن قيام شخص يدعى ( م . خ ) بالتعامل بغير الليرة السورية ومزاولة مهنة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية.



وبعد تحري منزل المذكور بحضور المختار والضابطة العدلية بمصرف سورية المركزي، عثر على المذكور مختبىء في البلكون ضمن المنزل، فتم إلقاء القبض عليه، وضبطت في منزله وثائق مدون عليها الحسابات والتحويلات المالية بينه وبين عدة أشخاص بالدولار الأمريكي، وعملات أجنبية متنوعة، ومبلغ مالي بقيمة /800.000/ ثمانمائة ألف ليرة سورية، وبالتحقيق معه اعترف بقيامه ببيع وشراء القطع الأجنبي من الدولار الامريكي وغيره من العملات وبيعها لعدة أشخاص بالسوق السوداء مقابل المنفعة المادية، وأنه كان يقوم باستلام وتسليم حوالات مالية بدون ترخيص قانوني منها قيامه ببيع مبلغ /1500/ دولار أمريكي لشخص يدعى ( م. ع )،تم إلقاء القبض عليه في محلة (محطة بغداد ) وعثر بحوزته على قطع نقدية أجنبية وبالتحقيق معه اعترف بتعامله مع المقبوض عليه الأول، ومحاولته تصريف المبلغ الذي كان بحوزته في السوق السوداء.



تم اتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحق المقبوض عليهما، وسلمت المبالغ المصادرة إلى مصرف سورية المركزي، وسيتم تقديمهما إلى القضاء المختص.



وزارة الداخلية السورية