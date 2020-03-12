توقيف شخص في ريف دمشق يزاول مهنة تصريف العملات بطريقة غير قانونية

بعد المتابعة المستمرة تمكن مركز شرطة السيدة زينب بريف دمشق من إلقاء القبض على شخص أثناء قيامه بتصريف العملات الأجنبية والعربية، تبين أنه يدعى ( غ . أ )،وضبط بحوزته عملات أجنبية متنوعة، ومبلغ مالي بقيمة /438.500/ أربعمائة وثمانية وثلاثون ألف وخمسمائة ليرة سورية، وبالتحقيق معه من قبل فرع الأمن الجنائي في ريف دمشق اعترف بإقدامه على مزاولة مهنة تصريف العملات العربية والأجنبية بدون ترخيص قانوني بقصد المنفعة المادية وذلك أثناء عمله على بسطة في أحد الشوارع بمحلة السيدة زينب وأنه كان يقوم بشكل يومي بتصريف ما بين ألف وألف وخمسمائة دولار أمريكي وغيرها من العملات .



تم اتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحق المقبوض عليه، وسلمت المبالغ المصادرة إلى مصرف سورية المركزي وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص.



وزارة الداخلية السورية