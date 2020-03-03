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توقيف شخص في حلب يقوم بمزاولة مهنة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية

تمكن فرع الأمن الجنائي في حلب من إلقاء القبض على المدعو ( ع . ع ) في محلة صلاح الدين، وضبطت بحوزته حقيبة سوداء عثر فيها على مبلغ /1.450.000 / مليون وأربعمائة وخمسون ألف ليرة سورية، وبتحري جواله عثر فيه على صور وأسماء لأشخاص استلموا حوالات مالية منه، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على مزاولة مهنة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية لقاء المنفعة المادية بالاشتراك مع شخص متواري خارج القطر وقيامه بتسليم واستلام الأموال من خارج القطر بالدولار الأمريكي.

وبدلالة المقبوض عليه توجهت دورية من فرع الأمن الجنائي في حلب إلى أحد المحلات وقامت بتفتيشه بحضور الضابطة العدلية بمصرف سورية المركزي، وألقت القبض على ثلاثة أشخاص  وصادرت مبلغ مالي بقيمة / 840.000/ ثمانمائة وأربعون ألف ليرة سورية.

تم اتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحق المقبوض عليه، وسلمت المبالغ المصادرة إلى مصرف سورية المركزي  ومازال البحث مستمراً عن المتواري لاتخاذ الإجراء اللازم بحقه.

 


وزارة الداخلية السورية