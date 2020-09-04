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توقيف شخص سرق ما يقارب 2 مليون ليرة في دمشق

ادعى أحد المواطنين إلى قسم شرطة الحميدية في دمشق بإقدام شخص مجهول على سرقة مبلغ مالي وقدره مليون وأربعمائة وخمسون ألف ليرة سورية من محل معد لصيانة ماكينات الخياطة.

ومن خلال التحري وجمع الأدلة تمكن قسم شرطة الحميدية من التوصل إلى معرفة المشتبه به بالسرقة وهو المدعو (أسد . ر) الذي يعمل ناطور في نفس البناء الذي حدثت به السرقة، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على سرقة المبلغ المذكور ليلاً عن طريق الكسر والخلع ، مستغلاً علاقته الطيبة مع الأهالي في البناء وثقتهم به، وقيامه بصرف جزء من المبلغ المسروق على شراء جوال وعلى حاجاته الشخصية.

تم استرداد مبلغ مليون وثلاثمائة وخمسون ألف ليرة سورية وسلم إلى صاحبه أصولاً .كما اعترف المقبوض عليه بإقدامه على ارتكاب عدة سرقات أخرى من نفس المنطقة، ومازالت التحقيقات مستمرة معه لكشف جميع السرقات، وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص.