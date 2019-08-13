توقيف شبكة دعارة في طرطوس

ألقى الأمن السوري في محافظة طرطوس القبض على شبكة دعارة مؤلفة من 3 أشخاص بينهم امرأة بجرم الترويج للمواد المخدرة وممارسة الأفعال المشينة .



وذكرت صفحة “الشرطة” التابعة لوزارة الداخلية عبر “فيسبوك” أنه من خلال المتابعة و التحري عن تجار المخدرات في طرطوس تمكن فرع مكافحة المخدرات في طرطوس من إلقاء القبض على كل من المدعوان (ف.م) و ( ح.ا) والمدعوة (ف.ع) بجرم حيازة وتعاطي وترويج المخدرات وممارسة دعارة.



وأضافت أنه ضُبط بحوزتهم كمية من مادة الحشيش المخدر والحبوب الدوائية المخدرة (الكبتاغون) ومسدس حربي بدون ترخيص ، وعثر في منزل المقبوض عليه الأول (ف ، م) على ثلاث بواريد حربية وكمية من الذخائر المختلفة .



كما تبين بعد التدقيق بأوضاع المقبوض عليهم أنه عثر بحق الأول على عدة إذاعات بحث بجرائم مختلفة ونشرات شرطية إحداها الحبس مدة 7 سنوات بجرم حرق محل قصداً .



وأشارت إلى أن المقبوض عليهم الثلاثة اعترفوا خلال التحقيقات أمام الأمن الجنائي بما نُسب إليهم من تُهم جرمية .



وسيتم تقديم المقبوض عليهم مع المصادرات إلى القضاء المختص أصولاً للنظر في القضايا الجرمية المرتكبة.