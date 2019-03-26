توقيف سارق الحقائب والمحفظات الجلدية من الدوائر الحكومية في طرطوس
أثناء قيام دوريات الشرطة في مدينة طرطوس بالمهام الموكلة إليها في حفظ الأمن والنظام اشتبهت بأحد الأشخاص، وقامت بإلقاء القبض عليه بالجرم المشهود أثناء دخوله أحد المكاتب التجارية بقصد السرقة منه بطريقة المغافلة.
تبين أن المقبوض عليه يدعى ( أ . ر )، وبالتحقيق معه من قبل فرع الأمن الجنائي في طرطوس اعترف بإقدامه على ارتكاب عدد كبير من السرقات بطريقة المغافلة من ضمن مكاتب الموظفين في عدد من الدوائر الحكومية والمشافي العامة والخاصة في مدينة طرطوس، حيث يدخل إليها بصفة مراجع واضعاً قبعة على رأسه لإخفاء معامله ثم يبدأ بمراقبة المكان حتى خروج الموظفين منه ويقوم بسرقتها وقد اعترف بارتكابه /11/ أحد عشر حادثة سرقة، وبلغ مجموع المبالغ المالية التي سرقها من الحقائب النسائية والمحفظات الجلدية حوالي / 45.000 / خمسة وأربعين ألف ليرة سورية.
كما اعترف بإقدامه على ارتكاب عدة سرقات بطريقة المغافلة لمحفظات جلدية بضمنها مبالغ مالية تتراوح مابين الخمسة آلاف ليرة وثمانية آلاف ليرة سورية، وسرقة مبالغ مالية من عدة مكاتب ومشافي عامة وخاصة تتراوح مابين العشرة آلاف ليرة سورية والثلاثين ألف ليرة سورية، وقيامه بسرقة مبلغ / 150.000/ مائة وخمسين ألف ليرة سورية من مكتبين في إحدى المديريات العامة في طرطوس .
ويجري العمل على تقديم المقبوض عليه إلى القضاء المختص .
وزارة الداخلية