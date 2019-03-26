توقيف سارق الحقائب والمحفظات الجلدية من الدوائر الحكومية في طرطوس

تبين أن المقبوض عليه يدعى ( أ . ر )، وبالتحقيق معه من قبل فرع الأمن الجنائي في طرطوس اعترف بإقدامه على ارتكاب عدد كبير من السرقات بطريقة المغافلة من ضمن مكاتب الموظفين في عدد من الدوائر الحكومية والمشافي العامة والخاصة في مدينة طرطوس، حيث يدخل إليها بصفة مراجع واضعاً قبعة على رأسه لإخفاء معامله ثم يبدأ بمراقبة المكان حتى خروج الموظفين منه ويقوم بسرقتها وقد اعترف بارتكابه /11/ أحد عشر حادثة سرقة، وبلغ مجموع المبالغ المالية التي سرقها من الحقائب النسائية والمحفظات الجلدية حوالي / 45.000 / خمسة وأربعين ألف ليرة سورية.