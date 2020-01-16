توقيف جامع الأموال زاهر زنبركجي

كشفت مصادر مطلعة أنه تم إلقاء القبض على صاحب مؤسسة «شجرتي»، أو«مركز الأعمال الكوري» زاهر زنبركجي، وهو حالياً قيد التحقيق.



وبينت المصادر أن زنبركجي لم يكن لديه أي حسابات مصرفية وتم العثور في منزله على مبالغ نقدية بمئات ملايين الليرات، منوهة بأنه وزع المال على بعض منازل أصدقائه وذويه والعمل جارٍ على استعادتها لإعادتها إلى أصحابها.



وأوضح مصدر قضائي مختص أن عقوبة جرم جمع الأموال في الحد الأدنى هي خمس سنوات بالسجن إضافة للغرامات، مبيناً أنه يتم الحجز على أمواله وتوزيعها على المدّعين وأنه على كل شخص اشترك لدى الشركة الادعاء الشخصي على صاحبها حتى يستعيد حقه.

الوطن