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توقيف ثلاثة من أخطر المطلوبين في حماة وريفها

نتيجة الجهود التي تبذلها الوحدات الشرطية في محافظة حماه لإلقاء القبض على المطلوبين ومرتكبي الجرائم وبخاصة جرائم القتل والخطف والسرقة.


ومن خلال التحري والمتابعة الحثيثة تمكن فرع الأمن الجنائي في حماه من إلقاء القبض على ثلاثة من أخطر المطلوبين بجرائم الخطف والسلب والسرقة في منطقتي (الغاب والسلمية) وهم المدعوون: ( أيهم . خ) و(يحيى . غ) و (مهند . خ)، وذلك لوجود عشرات الطلبات بحق المقبوض عليهما الأول والثاني بجرم تشكيل عصابة خطف وسلب وتوسط لترك مخطوف مقابل فدية مالية، وبجرم سرقة أغنام، وعدة طلبات بحق الثالث بجرائم السرقة والتوسط ببيع سيارة مسروقة لشخص إرهابي.


تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المقبوض عليهم، وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص أصولاً.