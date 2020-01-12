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توقيف السفير البريطاني بطهران مؤقتاً اثر حضوره تجمعاً غير قانوني

قامت قوى الأمن الداخلي الإيرانية مساء السبت بتوقيف السفير البريطاني بطهران روب ماكاير مؤقتاً، بعد حضوره تجمعاً غير قانوني أمام جامعة “امير كبير” متستراً بصفة مجرد شخص أجنبي. وذكر مصدر مطلع أن السفير البريطاني روب ماكاير كان من بين الأفراد الذين شاركوا في هذا التجمع غير القانوني عصر السبت والذين تم اعتقالهم من قبل قوى الأمن الداخلي. وذكر بعض الشهود أن السفير البريطاني كان يقوم بالتقاط صور لهذا التجمع غير القانوني والتحدث مع المحتجين.


وبعد احتجازه عرّف السفير البريطاني باللغة الفارسية منصبه الدبلوماسي، مبرراً حضوره في هذا التجمع الذي اطلقت فيه شعارات مناهضة للدولة، بالاعراب عن تعاطفه مع ضحايا الطائرة الاوكرانية المنكوبة. وقد تم اطلاق سراح السفير البريطاني بطهران بعد التعرف عليه، وبتنسيق ومتابعة من وزارة الخارجية الايرانية.


من جهتها، أعلنت الخارجية الإيرانية أنها بانتظار تقرير من قوات الأمن، ومعرفة التفاصيل حول احتجاز السفير البريطاني في طهران لعدة ساعات خلال تجمع لبعض اهالي طهران الليلة الماضية.

 


المصدر: ارنا + فارس