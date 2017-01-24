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توقيع 8 عقود بقيمة 421 مليون ليرة لإعادة تأهيل أحياء مدينة حلب

أقرت اللجنة الفرعية لإعادة الإعمار في محافظة حلب 8 عقود بكلفة 421 مليون ليرة سورية وذلك استكمالاً لمشاريع إعادة إعمار الأحياء الواقعة شرق مدينة حلب.

وقال محافظ حلب “حسين دياب”: “تتضمن المشاريع صيانة عدد من المدارس وترحيل الأنقاض وتأهيل الشوارع في عدد من الأحياء السكنية بالإضافة لمشروع إنارة طريق مطار حلب الدولي باستخدام معدات وتقنية الطاقة الشمسية”.

وبين “دياب” أن الأعمال مستمرة لإعادة كل أشكال الحياة إلى أحياء مدينة حلب وتوفير الاحتياجات الخدمية والمعيشية للمواطنين”، مشيراً إلى أنه “تم خلال الفترة الماضية انجاز الكثير من الأعمال المطلوبة وخصوصاً في مجال فتح الشوارع وترحيل الأنقاض وإصلاح المرافق الخدمية والبنى التحتية بالإضافة إلى افتتاح المدارس والمراكز والنقاط الطبية وتفعيل الأقسام الشرطية وتركيب خزانات مياه وغيرها”.

ونوه المحافظ إلى أن “إنجاز الأعمال مازال مستمر لإزالة كل مخلفات الإرهاب عن أحياء مدينة حلب والمناطق السكنية، وتعتبر توقيع العقود دفعة جديدة من المشاريع التي تعمل عليها محافظة حلب في سبيل عودة الحياة إلى مدينة حلب سريعاً”.

يُشار إلى أن محافظة حلب صادقت في بداية الشهر الحالي 14 عقد بتكلفة مليار و 100 مليون ليرة سورية لإعادة تأهيل البنى التحتية في مدينة حلب

المصدر: الخبر

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