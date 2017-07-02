توقيع عقود بقيمة 211 مليون ليرة لاستكمال تنفيذ مشروعات في المنطقة الصناعية بالسويداء

ذكر مدير المناطق الصناعية والحرفية في السويداء المهندس علاء أبو عمار أنه تم توقيع ثلاثة عقود مع عدد من الشركات العامة الإنشائية بقيمة نحو 211 مليون ليرة وذلك لاستكمال تنفيذ مشروعات للصرف الصحي في المنطقة الصناعية والحرفية في أم الزيتون بالسويداء .



وأوضح أبو عمار اليوم أن العقد الأول تم توقيعه مع فرع مؤسسة الإنشاءات العسكرية بالسويداء لتنفيذ مشروع مسار خطوط الصرف الصحي في قطاع الصناعات الهندسية بقيمة نحو 89 مليون ليرة فيما العقد الثاني تم توقيعه مع الشركة العامة للبناء والتعمير لتنفيذ مشروع مسار خط التصريف النهائي الهدار بقيمة نحو57 مليون ليرة.



ولفت أبو عمار إلى أن العقد الثالث تم توقيعه مع فرع مؤسسة الإسكان العسكرية بالسويداء لتنفيذ مشروع مسار خطوط الصرف الصحي في قطاع الصناعات الكيميائية بقيمة نحو 65 مليون ليرة مبينا أنه ستتم المباشرة بأعمال تنفيذ مشاريع الصرف الصحي خلال الشهر الجاري لتضاف إلى مشروع شبكة الخطوط الرئيسية للصرف الصحي في المنطقة الصناعية والحرفية في أم الزيتون والذي تمت المباشرة بتنفيذه الشهر الماضي في المنطقة من قبل فرع الإنشاءات العسكرية بكلفة نحو 252 مليون ليرة.



يشار إلى أنه تم خلال حزيران الماضي تحويل إعانة لصالح المنطقة الصناعية والحرفية في أم الزيتون من قبل وزارة الإدارة المحلية والبيئة بقيمة 75 مليون ليرة لاستكمال تنفيذ أعمال البنى التحتية في المنطقة من شبكات المياه والصرف الصحي علما أن موازنة المنطقة الصناعية والحرفية في أم الزيتون للعام الجاري تبلغ مليارا و 530 ألف ليرة.



من جهة ثانية اشار مدير صناعة السويداء هيثم عامر في تصريح مماثل إلى أنه تم خلال الربع الثاني للعام الحالي تنفيذ 12 منشأة حرفية وصناعية جديدة وهي ذات توصيف نسيجي وهندسي وغذائي وكيميائي ووفرت 21 فرصة عمل وتوزعت بواقع 3 منشآت صناعية وفق القانون رقم 21 و 9 منشآت حرفية صغيرة وفق القانون رقم 47.



وكان عدد المنشآت الحرفية والصناعية المنفذة بالسويداء العام الماضي 60 منشأة ذات توصيف هندسي وغذائي وكيميائي ونسيجي.

سانا