توقيع عقد استثمار فندق الجلاء بدمشق

تم توقيع عقد استثمار موقع فندق الجلاء بدمشق الذي طرحته وزارة السياحة للاستثمار السياحي بين الاتحاد الرياضي العام الجهة المالكة للموقع والجهة المستثمرة بحضور وزير السياحة بشر يازجي لإشادة فندق من مستوى 5 نجوم مع فعالياته الخدمية ومجموعة مطاعم وتيراسات خارجية إضافة إلى خدمات ترفيهية متنوعة (مسبح, ملاعب رياضية, صالات ألعاب ونشاطات رياضية, سينما, بولينغ, وفعاليات تجارية) بسعة 400 سرير فندقي ومدة الاستثمار 45 عام.

وتقدر إيرادات المشروع بـ 100 مليار ليرة سورية وبنسبة بدل الاستثمار السنوي 24% من رقم الأعمال المحققة وحصة الجهة المالكة للمشروع مليارين ومائتين وخمسون مليون ليرة سورية سنوي .

بدوره، أكد رئيس الاتحاد الرياضي العام اللواء موفق جمعة أن توقيع العقد اليوم يأتي ضمن رؤية وتوجيهات الحكومة وتطلع الاتحاد لتوظيف واستثمار المواقع الرياضية لتأمين موارد مالية إضافية لدعم الرياضة والنشاط الرياضي في سورية التي حققت خلال فترة الحرب إنجازات هامة واستطاعت رفع علم سورية في المحافل الرياضية القارية والدولية. محمد قطان أحد أصحاب الشركة المستثمرة أكد بدء المشروع خلال الشهرين القادمين لإنجاز فندق ومجمع تجاري بكلفة تتجاوز 15 مليار ليرة سورية ويؤمن لايقل عن 5000 فرصة عمل.

المصدر: الوطن أونلاين