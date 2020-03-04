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توقيع أردوغان يظهر على حطام «دروناته»!

توقيع أردوغان يظهر على حطام «دروناته»!

في تأكيد للمدى الكبير لسياسته الإرهابية، وقع رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان على هيكل عدد من الطائرات المسيرة قبل توجيهها نحو سورية لتنفيذ عدوانه، علما أن الجيش العربي السوري تمكن من إسقاط جميع هذه «الدرونات» فور وصولها إلى أجواء إدلب. وذكر موقع قناة «روسيا اليوم» الالكتروني أن الناشط Steele M عرض في حسابه على موقع «تويتر» صوراً تظهر إحدى هذه الطائرات المسيرة أثناء توقيع أردوغان على هيكلها، ومن ثم عرض هذا الناشط صورة الطائرة نفسها مع توقيع أردوغان وهي محطمة.

وأوضح الموقع أن حطام الطائرة التركية من دون طيار يظهر داخل الإطار المنشور، ويمكن من خلال هذه الصورة تمييز علامة تحدد هوية سلاح الجو التركي عليها، وتوقيع أردوغان على هيكلها.

وفي مطلع آذار الجاري، استخدم جيش الاحتلال التركي لأول مرة «سرب طائرات من دون طيار» في عدوانه على الجيش العربي السوري وحلفائه.وتمكن الجيش العربي السوري من إسقاط معظم الطائرات المسيرة التابعة للاحتلال التركي في أثناء العدوان على إدلب.

وفي الأول من آذار الجاري، أسقط الجيش العربي السوري طائرة تركية من دون طيار، لكن مسلحي ميليشيا «الجيش الوطني» الموالية للاحتلال التركي، لم يتأخروا عن إعلان فرحتهم ظناً منهم أنها طائرة سو 24 تابعة للجيش العربي السوري، وتغنوا بأنهم أسقطوها بأنفسهم، وعلاوة على ذلك باشروا بالبحث عن الطيار، دون أن ينتبهوا أن الطائرة التي كانوا «يكبّرون» قربها هي طائرة مسيرة من دون طيار، وأنها عائدة لجيش الاحتلال التركي وليس للجيش العربي السوري.

 

 


وكالات