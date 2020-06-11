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توقف مفاجئ لصرّافات البنوك الخاصة..والسبب شركة لبنانية

فوجئ عدد من المواطنين أثناء قيامهم بمحاولة سحب أموالهم من صرافات البنوك بتوقف هذه الصرافات عن العمل دون معرفة الأسباب، لتؤكد عدد من المصارف لاحقاً الأمر.


وأعلن "بنك الأردن – سورية"  عن توقف خدمة الصرافات الآلية والبطاقات لديه، مبيناً أن ذلك شمل كافة المصارف.


وبين البنك أن سبب التوقف يعود إلى إشكالية مع الشركة المزودة لهذه الخدمة في لبنان، و مشيراً إلى أن هنالك عمل مشترك ما بين البنوك و" مصرف سورية المركزي" لإيجاد حل لهذه الإشكالية.


كما أكد "بنك البركة – سورية" توقف الصرافات الآلية الخاصة به عن العمل حتى إشعار آخر لأسباب تقنية خارجة عن تحكم البنك.

 


المصدر: الاقتصادي