توقف ضخ المياه من محطة السن باتجاه طرطوس

أوضح مصدر في مؤسسة مياه طرطوس بتوقف ضخ المياه من محطة السن باتجاه محافظة طرطوس اليوم الأحد، نتيجة عطل طارئ في شبكة الكهرباء المغذية لمحطة ضخ طرطوس ، نتج عنه تسرب كبير بالمياه من أحد خطوط الضخ ضمن المحطة، مما أدى إلى توقف ضخ المياه من محطة السن وانقطاعها ابتداءً من مدينة بانياس وصولاً لمدينة طرطوس مع كامل التجمعات المنتشرة على ساحل طرطوس بما فيها مساكن الإسمنت والرمال الذهبية.



كما بين المصدر أن ورش مديرية الموارد المائية في اللاذقية تقوم بمتابعة إجراء الصيانات اللازمة، وسيتم إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال الصيانة بعد عودة وانتظام التيار الكهربائي للمحطة، علماً أن تشغيل واستثمار محطة السن هو من اختصاص مديرية موارد اللاذقية.





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