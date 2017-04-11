توقف ساعة "بيغ بن" عن العمل لأول مرة منذ قرن ونصف

ذكرت شبكة "بي بي سي" البريطانية انه لأول مرة منذ 158 عامًا، ستتوقف ساعة "بيغ بان" أحد أشهر معالم لندن السياحية والتراثية عن العمل، مشيرة الى أن "أعمال الصيانة ستوقف جرس الساعة عن مواصلة دقاته".



وأجريت آخر عملية إصلاح كبيرة للساعة الشهيرة، بين عامي 1983 و1985، فيما تحتاج الساعة وبرجها الذي يبلغ طوله 96 مترًا لصيانة عاجلة.



وقرر البرلمان البريطاني إيقاف ساعة "بيج بن" عن قرع أجراسها، لمدة 3 أعوام، اعتبارًا من 2017، وذلك بهدف إجراء إصلاحات ضرورية في إطار مشروع صيانة تصل تكلفته إلى 29 مليون جنيه إسترليني.



ولم تتعطل أجراس الساعة عن العمل طيلة 158 عامًا، وحتى خلال الحرب العالمية الثانية حينما طالت الغارات الألمانية مبنى البرلمان البريطاني الذي تعتليه لم تتأثر "بيغ بان"، وظلت أجراسها تُقرع على رأس كل ساعة.

وكالات