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توقف حركة القطارات في فيينا بعد اندلاع حريق في محطة مايدلينغ

اندلع حريق في محطة مايدلينغ للقطارات في فيينا صباح اليوم ما تسبب بتوقف حركة القطارات لفترة.

وأوضحت صحيفة اوسترايش النمساوية أن النيران اندلعت في الكابلات المستخدمة لحمل القطارات المعلقة في العاصمة فيينا ما اضطر السلطات المحلية إلى تعليق حركة القطارات في جزء من المحطة والاستعاضة عنها بخدمة الحافلات لنقل السكان لافتة إلى أنه لم يعرف بعد سبب اندلاع النيران.

وكانت حادثة مشابهة وقعت أمس في العاصمة الالمانية برلين وخمس مدن المانية أخرى حيث اندلعت حرائق في كابلات القطارات ولم يعرف إن كانت هذه الحرائق متعمدة أم لا.

وكالات

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