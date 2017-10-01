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توقعات بتعرض السعودية لأقوى زلزال يضرب المملكة في السنوات القادمة

حذر خبير سعودي وأستاذ في المناخ من احتمالية تعرض المملكة لزلازل محسوسة خلال العقود المقبلة، لافتا إلى تاريخ سابق من الهزات الأرضية التي تعرضت لها الجزيرة العربية على مدار تاريخ المنطقة.توقعات بتعرض السعودية لأقوى زلزال يضرب المملكة في السنوات القادمة

‏وقال المسند عبر حسابه على تويتر إن “السعودية ليست بمنأى عن الزلازل، وعبر التاريخ المرصود من عام 112م وحتى الآن حدثت 235 هزةً محسوسة في وسط الجزيرة العربية فقط”.

وأضاف “حدثت 12 هزة في الفترة نفسها بقوة 6 درجات نجم عنها أضرار مختلفة، ومؤشرات البيانات الإحصائية العلمية الجيولوجية توحي أن أقوى زلزال متوقع خلال 50 سنة قادمة في السعودية ستبلغ قوته 6.5 درجة”.

ووجه المسند اقتراحا ‏بعيدا عن دقة الدراسات العلمية في هذا الشأن، للجهات ذات العلاقة بأن يخصص حصتين في السنة لتدريب الطلاب ‏في المدارس عن كيفية مواجهة الزلازل، وإخلاء المباني، ‏وذلك بشكل سنوي.

المصدر: سبوتنيك

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