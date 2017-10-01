توقعات بتعرض السعودية لأقوى زلزال يضرب المملكة في السنوات القادمة

حذر خبير سعودي وأستاذ في المناخ من احتمالية تعرض المملكة لزلازل محسوسة خلال العقود المقبلة، لافتا إلى تاريخ سابق من الهزات الأرضية التي تعرضت لها الجزيرة العربية على مدار تاريخ المنطقة.

‏وقال المسند عبر حسابه على تويتر إن “السعودية ليست بمنأى عن الزلازل، وعبر التاريخ المرصود من عام 112م وحتى الآن حدثت 235 هزةً محسوسة في وسط الجزيرة العربية فقط”.