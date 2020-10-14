توقعات بانخفاض سعر تنكة زيت الزيتون إلى 30 ألف ليرة سورية

أكد رئيس مجلس إدارة غرفة زراعة دمشق عمر شالط، أن صادرات سورية من الخضار والفواكه إلى كل من العراق والخليج لا تؤثر على تغطية حاجة السوق المحلية، مشيراً إلى أن أبرز صادرات سورية هي خضار وفواكه وحبة البركة واليانسون والكمون غيرها من المنتجات.



وصرّح شالط، لإذاعة “ميلودي إف إم”، بأن المزارع يعاني عدة مشاكل، منها شح المياه نتيجة الحفر الجائر للآبار، وغلاء الأسمدة والمستلزمات الزراعية بشكل فاحش، إضافةً إلى تدني أسعار المنتجات التي لا تغطي كلفة الزراعة، لذلك فاستمرار تصدير الخضار والفواكه بعد تغطية حاجة السوق من شأنه أن يساوي المعادلة ويحقق هامشاً بسيطاً للمزارع.



كما بيّن أن “سورية تنتج 1.5 مليون طن من الحمضيات والاستهلاك المحلي لا يتجاوز 280 ألف طن والباقي يتم تصديره ولا علاقة للتصدير بارتفاع سعر الحمضيات ومنها الليمون الذي يكون سعره مرتفعاً في خارج موسمه فقط”، متوقعاً انخفاض سعر الليمون الشهر القادم إلى ما بين 200 – 300 ليرة”.



وطمأن الشالط بشأن محصول البطاطا قائلاً إنه “هناك فائض إنتاج من البطاطا وبدأ التجار بتخزينها في البرادات ولا خوف عليها من ارتفاع أسعارها وهي متوفرة بالسوق ب 350 ليرة للكيلو الواحد فيما توقع ارتفاع سعر البندورة بموسم الشتاء”.



وفيما يتعلق بمحصول الزيتون، أكد أنه يصل سنوياً إلى مليون طن بينما الحاجة الاستهلاكية للزيتون في الموسم تقدر بـ75 ألف طن وتبعا لذلك الفائض يتم تصديره، أما زيت الزيتون فإنتاجه يصل إلى 200 ألف لتر تقريباً وسعر تنكة زيت الزيتون ٧٥ ألف ليرة سورية، متوقعاً انخفاضها إلى ما بين 20-25 – 30 ألف ل.س في الموسم.



