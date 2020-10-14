مسلحو الاحتلال التركي يقصفون مناطق المدنيين في ريف الحسكة
قوات الاحتلال الأمريكي تُدخل عشرات الصهاريج الفارغة إلى سورية لسرقة النفط السوري
الرئيس الأسد يحدد احتياجات الأهالي في المناطق المتضررة من الحرائق
الائتلاف السوري العميل يعطي إحداثيات سورية طالبا من الأمريكان قصفها
طرطوس.. إخماد 49 حريق دون خسائر بشرية ودون تسجيل حالات نزوح
إخماد 95 حريق في اللاذقية.. والزراعة تحصي القرى المتضررة
قصف صاروخي تركي يستهدف مناطق في ريف حلب الشمالي
ما بعد الحرائق.. خسائر في مختلف المجالات والخبراء يقترحون الحلول
التربية تحسم أمر استمرار العملية التربوية في اللاذقية وطرطوس
أمريكا تسرق النفط السوري إلى العراق
أول شحنة إغاثة إلى متضرري الحرائق في الساحل
مجلس الوزراء يعلن استنفار جميع الوزارات لإخماد الحرائق
حرائق اللاذقية تترك الناس بين نازح مؤقت في مدارس المحافظة ومنكوب يبكي على الأطلال
وزير الزراعة: لأول مرة تشهد سورية هذا العدد من الحرائق.. سنزوّد كل فلاح متضرر بالغراس
سلسلة حرائق ضخمة في أرياف جبلة والقرداحة والحفة

توقعات بانخفاض سعر تنكة زيت الزيتون إلى 30 ألف ليرة سورية

أكد رئيس مجلس إدارة غرفة زراعة دمشق عمر شالط، أن صادرات سورية من الخضار والفواكه إلى كل من العراق والخليج لا تؤثر على تغطية حاجة السوق المحلية، مشيراً إلى أن أبرز صادرات سورية هي خضار وفواكه وحبة البركة واليانسون والكمون غيرها من المنتجات.

وصرّح شالط، لإذاعة “ميلودي إف إم”، بأن المزارع يعاني عدة مشاكل، منها شح المياه نتيجة الحفر الجائر للآبار، وغلاء الأسمدة والمستلزمات الزراعية بشكل فاحش، إضافةً إلى تدني أسعار المنتجات التي لا تغطي كلفة الزراعة، لذلك فاستمرار تصدير الخضار والفواكه بعد تغطية حاجة السوق من شأنه أن يساوي المعادلة ويحقق هامشاً بسيطاً للمزارع.

كما بيّن أن “سورية تنتج 1.5 مليون طن من الحمضيات والاستهلاك المحلي لا يتجاوز 280 ألف طن والباقي يتم تصديره ولا علاقة للتصدير بارتفاع سعر الحمضيات ومنها الليمون الذي يكون سعره مرتفعاً في خارج موسمه فقط”، متوقعاً انخفاض سعر الليمون الشهر القادم إلى ما بين 200 – 300 ليرة”.

وطمأن الشالط بشأن محصول البطاطا قائلاً إنه “هناك فائض إنتاج من البطاطا وبدأ التجار بتخزينها في البرادات ولا خوف عليها من ارتفاع أسعارها وهي متوفرة بالسوق ب 350 ليرة للكيلو الواحد فيما توقع ارتفاع سعر البندورة بموسم الشتاء”.

وفيما يتعلق بمحصول الزيتون، أكد أنه يصل سنوياً إلى مليون طن بينما الحاجة الاستهلاكية للزيتون في الموسم تقدر بـ75 ألف طن وتبعا لذلك الفائض يتم تصديره، أما زيت الزيتون فإنتاجه يصل إلى 200 ألف لتر تقريباً وسعر تنكة زيت الزيتون ٧٥ ألف ليرة سورية، متوقعاً انخفاضها إلى ما بين 20-25 – 30 ألف ل.س في الموسم.

  