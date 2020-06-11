توقعات بانخفاض الأسعار خلال أسبوع

صرح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، محمد منار الجلاد، بأنه من المتوقع أن تنخفض الأسعار، وأن تعود حركة الأسواق إلى وضعها الطبيعي، خلال مدة أسبوع، وذلك مع استمرار إجراءات المصرف المركزي التي أدت إلى تعزيز قوة الليرة، وانخفاض سعر صرف الدولار مقابل الليرة.



وأشار إلى أن المهم هو استقرار سعر الصرف أيضاً الذي يؤدي حتماً إلى استقرار الأسعار في السوق المحلية.



وأكد الجلاد أن العديد من التجار ما زالوا يمتنعون عن البيع والشراء، ويغلقون محالهم التجارية، منوهاً بأن هناك حذراً وترقباً في الأسواق التجارية.



وشدد على أن غرفة تجارة دمشق لم يكن لها أي دور أو أي تدخل أسهم بانخفاض سعر صرف الدولار مقابل الليرة، لافتاً إلى أن الطرف القوي في السوق اليوم والقادر على التدخل هو المصرف المركزي فقط.



الوطن