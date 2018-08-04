توقعات بإنتاج 7314 طنا من ثمار التين بحماة

توقعت مديرية زراعة حماة أن يصل إنتاج ثمار التين للموسم الزراعي الحالي إلى نحو 7314 طنا منها 6673 طنا للأراضي البعلية و641 طنا للمروية.

وأوضح رئيس دائرة التخطيط والتعاون الدولي بمديرية الزراعة المهندس موفق النجار أن إجمالي المساحات المزروعة بأشجار التين يبلغ 15831 دونما منها 15175 بعلية مبينا أن زراعة أشجار التين تنتشر في معظم مناطق المحافظة ولا سيما في منطقتي الاستقرار الأولى والثانية وتحديداً في المناطق الجبلية وشبه الجبلية لتوافر المناخ الملائم لزراعتها.



وانتجت محافظة حماة الموسم الماضي نحو 8187 طنا من ثمار التين.