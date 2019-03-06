توقعات بإطلاق البطاقة الذكية للغاز في دمشق قبل نهاية آذار.. والتسجيل عليها أصبح عبر الموبايل

كشف مدير فرع محروقات دمشق إبراهيم أسعد عن بدء تطبيق وسيلة جديدة للتسجيل على البطاقة الذكية عبر أجهزة الموبايل، تتضمن ميزة الاستعلام عن رصيد البطاقة، حيث يتم تغيير رقم الموبايل من خلال هذه الوسيلة وتعديل بيانات البطاقة الذكية من دون اللجوء إلى أي مركز من مراكز شركة تكامل لتعديل البيانات.



وبيّن أن تطبيق هذه الخدمة انطلق مع بداية الأسبوع الحالي من خلال الجوالات التي تحمل بطاقة سيريتل، ويتم تفعيلها على الجوالات التي تحمل بطاقة (MTN) الأسبوع المقبل.



ولفت مدير فرع محروقات دمشق إلى أن هذه الوسيلة هي من أبسط الإجراءات التي تم اتخاذها للاستعلام على البطاقة الذكية وطلب المشتقات النفطية، مبيناً أن هذه الوسيلة تعمل على كل أنواع الموبايلات مهما كان نوعها.



وبيّن أسعد أنه بناء على طلب ملاك السرافيس، تم إلغاء القرار الذي اتخذته شركة المحروقات بحصر التعبئة من محطة البرامكة من الساعة السادسة مساء وحتى صباح اليوم التالي، ما سبب ازدحاماً شديداً في المنطقة، مشيراً إلى أن إلغاء القرار هو مؤقت وسيتم خلال الأسبوع القادم توزيع الخطوط من جديد لحل أزمة الازدحام على محطة البرامكة بشكل جذري، ومن المحتمل أن يتم نقل بعض الخطوط بشكل دائم إلى محطتين جديدتين للمازوت لتخفيف الضغط عن محطة البرامكة.من جهة أخرى صرّح مصدر في وزارة النفط بأن مشروع إطلاق البطاقة الذكية للغاز في مدينة دمشق سيكون في المرحلة التي تلي إطلاق مشروع البطاقة الذكية في حلب الذي سيتم خلال الأسبوع القادم، مشيراً إلى أنه من المحتمل أن يتم إطلاق البطاقة الذكية للغاز في دمشق قبل نهاية شهر آذار الحالي.



وأوضح المصدر أنه يتم العمل خلال الفترة الحالية على التنسيق بين محافظة دمشق والاتحاد الرياضي العام للحصول على صالة رياضية كبيرة تكون عبارة عن مركز ضخم لشركة تكامل قادرة على استيعاب مئة شخص دفعة واحدة وذلك تفادياً لحصول ازدحام شديد عند إطلاق مشروع البطاقة الذكية للغاز في محافظة دمشق وسيتم تجهيز كامل البنى التحتية لهذا المركز، لافتاً إلى أن حصة المواطن عند إطلاق مشروع البطاقة الذكية للغاز في دمشق ستكون اسطوانة غاز واحدة كل عشرين يوماً.



يشار إلى أن وسيلة الموبايل في التسجيل والاستعلام عن الرصيد الخاص بالبطاقة الذكية يأتي بعدما كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن الصعوبات التي يواجهها المواطن الحاصل على البطاقة الذكية، نتيجة صعوبة التواصل مع الشركة المسؤولة عن البطاقة، عبر الوسائل المتاحة مثل الاتصال على الرقم 9884 وصعوبة تفعيل البطاقة من خلال برنامج تكامل عبر «فيسبوك» أحياناً.



الوطن