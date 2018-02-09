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توفير 30 ألف فرصة عمل في المناطق الصناعية قيد التنفيذ

 

قال مدير المدن والمناطق الصناعية في وزارة الادارة المحلية والبيئة المهندس أكرم الحسن إن “العمل يتركز حاليا على عدد من المناطق الصناعية والحرفية حسب الأولويات وتوفر الأرض والطلب على الاستثمار”.

وأشار الحسن إلى أن مجموع مساحات المناطق الصناعية والحرفية قيد التنفيذ يبلغ 2182 هكتارا تضم ما يزيد على 15859 مقسما خصص منها 7706 مقاسم ويتوفر ما يزيد على 8153 مقسما تمثل فرصا استثمارية متاحة تؤمن نحو 30 ألف فرصة عمل.

وبين الحسن أن الوزارة أحدثت مناطق صناعية وحرفية جديدة خلال العام 2017 في مناطق “الشيخ بدر والدريكيش وصافيتا في محافظة طرطوس و القرداحة والحفة بمحافظة اللاذقية وحلس في محافظة القنيطرة والحواش في حمص ودير عطية بريف دمشق” لاستيعاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة غير الملوثة والحرف.

وأكد الحسن أن العمل جار لتعديل انظمة ضابطة البناء والمخططات التنظيمية للمناطق الصناعية والحرفية للتوسع الشاقولي وزيادة عامل الاستثمار فيها وإعداد الدراسات اللازمة لتأمين الموارد المالية لإعادة تأهيل البنى التحتية والمنشآت المتضررة لوضعها في الإنتاج.

ويبلغ إجمالي المناطق الصناعية والحرفية المحدثة في المحافظات الآمنة 115 منطقة فيما وصل الدعم المقدم لها خلال عامي 2016 و2017 الى اكثر من 458ر6 مليارات ليرة.

 

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