توفير المنتجات الغذائية والخضار والفواكه بأسعار مناسبة

بحث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي اليوم مع لجنة سوق الهال بدمشق في سبيل استمرار توفير مختلف السلع والمنتجات الغذائية والخضار والفواكه بأسعار مناسبة تناسب القدرة الشرائية للمواطنين.



وتناول الاجتماع الذي عقد ظهر اليوم في مبنى الوزارة ضرورة تطوير واقع عمل اسواق الهال وايجاد الية لتسعير وتنظم عملية شراء وبيع المنتجات الغذائية والخضار والفواكه التي تدخل السوق بشكل صحيح وواضح مع التأكيد على ان يتم البيع بموجب فواتير نظامية بين تجار الجملة والمفرق ومعالجة اي خلل في السوق وموضوع الخيم.



وتركز الحديث حول مسؤولية الجميع الاجتماعية في مواجهة تداعيات قانون قيصر والارهاب الاقتصادي المتمثل بالممارسات الاقتصادية القسرية احادية الجانب بحق ابناء شعبنا.



وأكد الوزير البرازي ان الحكومة لن تتهرب من مسؤولياتها وستفعل قصارى جهودها لتامين احتياجات ومتطلبات المواطنين الاساسية لافتاً الى اهمية دور الفعاليات الاقتصادية في ظل هذه التحديات الاقتصادية بالقيام بمبادرات اجتماعية واخلاقية تساهم في تخفيف الاعباء الاقتصادية عن اصحاب ذوي الدخل المحدود.



ولفت الى اهمية تطوير التعاون بين المؤسسة السورية للتجارة ولجنة سوق الهال في توفير مختلف المنتجات بأسعار مناسبة وفي مجال تخزين منتجات الخضار والفواكه ليتم طرحها في اوقات الضرورة.