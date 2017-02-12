توفيت في جلسة لطرد الأرواح

توفيت امرأة في باكستان خلال جلسة طرد للأرواح الشريرة، وذلك بعد أن رُبطت على شجرة «رأساً على عقب» وبدأ المعالجون يضربونها بالعصا ونشر الدخان من حولها.

وحصلت هذه الحادثة بعد أن بدأت، ثرية بيغوم، من ديرا غازي خان في إقليم البنجاب، بالتحدث إلى نفسها، وأدى سلوكها «غير العادي» إلى اعتقاد زوجها أن هنالك «جنياً» أو روحاً شريرة في داخلها.

وتواصل الزوج مع أشخاص يدعون بأنهم «بيرس»، وهي كلمة تستخدم لوصف رجال الدين، من أجل طرد الأرواح الشريرة التي تسكن جسد زوجته، كما يدعي.

ولكن بدل من أن تُشفى السيدة أدت الطقوس التي تتبعها مجموعة «بيرس» في طرد الأرواح الشريرة، إلى وفاتها في نهاية الأمر.

وتضمنت هذه الطقوس، ربط المرأة إلى شجرة وضربها بالعصي، قبل قلبها رأساً على عقب، وإحاطتها بالدخان والحرارة.

وعندما شاهد الزوج ما يجري، حاول التدخل من أجل وقف هذه الطقوس «الوحشية»، ولكن مجموعة «بيرس» لم تعر توسلاته اهتماماً.

وتوفيت بيغوم لدى وصولها إلى أقرب مستشفى، كما قدم زوجها شكوى إلى الشرطة التي بدأت بالتحري عن الأمر وملاحقة مجموعة الرجال الذين يدعون أنهم «رجال دين».

وكالات