توضيح هام من قبل وزارة التربية بخصوص الدورة التكميلية للشهادة الثانوبة

توضيحاً لما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول الموافقة على دورة تكميلية للشهادة الثانوية, أكد مدير الامتحانات في وزارة التربية يونس فاتي ان ما تتناقله بعض الصفحات حول هذا الموضوع عار عن الصحة جملة وتفصيلاً، وهدفه تشويش الأبناء.



وقال فاتي: نهيب بالأهالي والأبناء عدم الانصياع وراء الشائعات، والعودة إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية، وصفحتها على الفيسبوك، والفضائية التربوية، وما يصدر عن مكتبها الصحفي للمتابعة، والتأكد من أي قرار صادر عنها.