توضيح لوزارة التربية حول اختبارات المتفوقين

أعلنت وزارة التربية اليوم أنه تم اعتماد نتائج اختبارات القبول في مدارس المتفوقين للصف السابع المعلنة أمس فيما تم تعديل نتائج الاختبارات للصف الأول الثانوي الصادرة أمس واعتماد الجديدة الصادرة اليوم.



وقالت الوزارة في بيان: “بعد الانتهاء من تدقيق نتائج اختبارات المتفوقين للصفين السابع والعاشر نؤكد صحة حساب نتائج الصف السابع وفقا لشروط القبول وتعليماته في مدارس المتفوقين وبالنسبة للصف الأول الثانوي تم تعديل نتائج الطلاب المتقدمين وفقا لشروط القبول التي تنص على أن يكون الطالب حاصلاً على 2800 درجة فما فوق في امتحان شهادة التعليم الأساسي لدورة 2020م ويتقدم لامتحان القبول وتوضع له درجات قدرها ألف درجة تجمع معها لوضع الدرجة النهائية للقبول بشكل يحقق معيار التفاضل بين المتقدمين”.



ويمكن للراغبين الاطلاع على النتائج والأسماء عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.



http://www.moed.gov.sy



وبينت الوزارة أن الاعتراض على النتائج النهائية الصادرة اليوم وفقاً للتعليمات ذاتها ممكن خلال يومين حيث ستعلن الوزارة مساء عن الرابط الإلكتروني المخصص لتقديم الاعتراضات عليه مباشرة تسهيلاً للإجراءات وستكلف مديريتي البحوث والامتحانات تدقيقها والإجابة عنها مباشرة خلال هذين اليومين.



وكانت وزارة التربية أشارت في بيان لها أمس إلى أن التدقيقات الأولية لنتائج امتحانات المتفوقين في الصف العاشر أظهرت صحة الاعتراضات المقدمة من بعض الأهالي حول حساب علامة الامتحان من مئة بدلاً من ألف وعليه تقرر إيقافها ليعاد حسابها وفق النسبة المعتمدة وسيتم إصدارها فور الانتهاء من تدقيقها.