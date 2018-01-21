توصية حكومية للمحافظين لمعالجة أحياء السكن العشوائي

دعا رئيس الوزراء المهندس عماد خميس، محافظي سوريا إلى العمل على معالجة ملف المساكن العشوائية بشكل كامل وخلال اجتماع عقده خميس مع المحافظين، في مبنى وزارة الإدارة المحلية والبيئة، وجه بتشكيل لجنتين في كل محافظة لتوصيف واقع المشاريع الاستثمارية والمباني السكنية التي لم تستكمل.

ووفق وسائل إعلام رسمية، فإن خميس طالب بمعالجة ملف المخالفات السكنية بشكل نهائي ومنع إقامة أي مخالفات سكنية جديدة. كما تحدث رئيس الوزراء عن ضرورة وضع مقترحات لمخططات تنظيمية جديدة تراعي خصوصية كل محافظة مع الحفاظ على المناطق الزراعية وعدم التوسع على حسابها، المهندس خميس شدّد خلال اجتماعه مع المحافظين على فكرة تحسين الهوية البصرية للمباني الأساسية في المحافظات من خلال إعادة تأهيلها.