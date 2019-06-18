توصيات صحية مهمة لمرضى فرط الدرقية

فرط نشاط الغدة الدرقية (Hyperthyroidism) هي حالة تُنتج فيها الغدة الدرقية قدرًا كبيرًا من هرمون الثيروكسين، مما يُسرع من أيض الجسم بشكل كبير، ويتسبب في فقدان مفاجئ للوزن والشعور بضربات قلب سريعة أو غير منتظمة والتعرق والعصبية أو التهيج.



وبمجرد أن تبدأ العلاج، ينبغي أن تنحسر أعراض مرض فرط الدرقية، وتشعر بتحسن كبير، وقد تجد أن اتباع نمط حياة صحي مفيد أيضًا:



1- اسأل طبيبك عن نهج مكمل لنظامك الغذائي



إذا كنت قد فقدت الكثير من الوزن أو عانيت من ضمور العضلات، فيمكنك الاستفادة من إضافة المزيد من السعرات الحرارية والبروتينات إلى نظامك الغذائي. وقد يستطيع الطبيب أو اختصاصي التغذية مساعدتك على تخطيط وجباتك. وفي معظم الحالات، لن تحتاج إلى الاستمرار على النهج المكمل لنظامك الغذائي بمجرد السيطرة على المرض.



وقد يسهم علاج فرط الدرقية في النهاية في زيادة مفرطة في الوزن، لذا، سيكون من المهم أن تعلم كيفية الحصول على أقصى تغذية ممكنة من الغذاء الذي تتناوله من دون تناول الكثير من السعرات الحرارية الإضافية. فضلاً عن ذلك، فإن تناول الكمية الصحيحة من الصوديوم والكالسيوم يعد من الاعتبارات التغذوية المهمة بالنسبة لمرضى فرط الدرقية.



2- احصل على ما يكفي من فيتامين د



نظرًا لأن فرط الدرقية قد يسهم في ضعف العظام، فمن المهم أن تحصل على ما يكفي من الكالسيوم يوميًا للمساعدة على الوقاية من الإصابة بهشاشة العظام. ويوصي معهد الطب بتناول 1000 مجم من الكالسيوم يوميًا بالنسبة للبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و50 عامًا، والرجال من سن 51 إلى 70 عامًا.



وتزداد كمية الكالسيوم الموصى بها إلى 1200 مجم يوميًا بالنسبة للنساء في سن 51 عامًا فأكثر، والرجال في سن 71 عامًا فأكثر. كما يوصي معهد الطب أيضًا بتناول 600 وحدة دولية من فيتامين د يوميًا بالنسبة للبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و70 عامًا، و800 وحدة دولية يوميًا بالنسبة للبالغين في سن 71 عامًا فأكثر. تحدث إلى الطبيب حول إرشادات النظام الغذائي المناسبة لحالتك.



وإذا كنت تعاني من اعتلال العين أو الجلد المرافق لداء جريفس، فقد تساعدك الاقتراحات التالية على تخفيف آلام العين أو الجلد:



- ضع رفادات باردةً على عينيك، فقد يساعد الترطيب الإضافي على تخفيف الآلام.



- ارتدِ النظارات الشمسية، فعند جحوظ العينين، تكونان أكثر عرضة للأشعة فوق البنفسجية وأكثر حساسية لضوء الشمس، ويساعدك ارتداء النظارة الشمسية على حمايتهما من الشمس والرياح على حد سواء.



- استخدم قطرات ترطيب للعين، فقد تساعدك هذه القطرات على تخفيف جفافهما والشعور بالحكة، واحرص على استخدام قطرات العين التي لا تحتوي على مزيلات احمرار العين.- ارفع مستوى السرير عند الرأس، لإن إبقاء مستوى الرأس مرتفعًا عن بقية الجسم قد يحد من التورم ويساعد على تخفيف الضغط على العينين.



- جرب الكريمات التي لا تحتاج إلى وصفة طبية للعناية بالجلد المتورم، حيث تحتوي الكريمات التي لا تحتاج إلى وصفة طبية على هيدروكورتيزون (كورتيد، وغيرها) والتي قد تساعد على تخفيف احمرار الجلد وتورمه بقصبة الساق والقدم. للحصول على مساعدة للعثور على هذه الكريمات، تحدث إلى الصيدلي الذي تتعامل معه.

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