توزيع 688 طن سكر و580 طن من الرز عبر (الرسائل)

خلال دقائق تلاشت فيه طوابير المواطنين على منافذ السورية للتجارة، أصبح بإمكان المواطن استلام مخصصاته من مادتي السكر والرز من دون أي عناء بعد تطبيق تجربة الرسائل القصيرة، ووسط هذا الارتياح بدا الخوف يتسرب الى نفوس المواطنين من أن ينتهي الشهر المحدد ولا تكون رسالة المقنن قد وصلت الى جوالاتهم فتذهب مخصصاتهم مع الريح، في الوقت الذي أكد فيه مدير فرع السورية للتجارة في ريف دمشق باسل طحان توفر مادتي السكر والرز بوفرة في الصالات ، قائلاً: ربما يكون هنالك تأخير في وصول الرسائل لاستلام المواد المقننة (السكر والرز) لكن بالتأكيد سيحصل كل مواطن على مخصصاته من تلك المواد، مشيراً الى أن التأخير يعود الى مكان الصالة وكمية المسجلين عليها من قبل المواطنين فالتوزيع يتم بحسب تاريخ التسجيل.



وأشار طحان إلى أنه يتم تسليم أكثر من 350 بطاقة يومياً في بعض الصالات، فلا يقل عدد البطاقات الموزعة عن 150 بطاقة في أصغر صالة، مؤكداً رضا المواطنين عن تفعيل تجربة الرسائل القصيرة في توزيع المواد المقننة فخلال أقل من دقائق أصبح المواطن يحصل على مواد دون اي ازعاج، فلم تعد ترى أكثر من مواطن أو اثنين على أي منفذ



تشرين