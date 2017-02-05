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توزيع 523 رأساً من الأغنام للعائلات المحتاجة في الحسكة

وزع مشروع توزيع الحيوانات الزراعية الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أمس 140 رأسا من الأغنام للعائلات المحتاجة في قرى منطقة تل براك بريف الحسكة.

وذكر مدير المشروع المهندس سعدالدين جديد  أن مجموع الأغنام التي جرى توزيعها في ريف المحافظة بلغ 523 رأسا مبينا أن عمليات التوزيع شملت 140 رأسا في ريف منطقة تل براك و120 في ريف منطقة اليعربية و123 في ريف منطقة تل تمر و140 في ريف الحسكة الجنوبي.

وأوضح جديد أن عمليات التوزيع في هذه المناطق جرت بالتنسيق مع جمعيات “الخيرية الآشورية والمودة الخيرية وسورية اليمامة والعطاء الخيرية” يرا إلى أنه من المقرر استمرار عمليات التوزيع في بقية مناطق المحافظة بالتنسيق 8 من الجمعيات الخيرية والأهلية بهدف مساعدة العائلات على تحسين سبل العيش في قرى الريف.

وتستمر فعاليات مشروع توزيع الحيوانات الزراعية في الحسكة لمدة 3 أشهر ويعمل على توزيع 1400 رأس من الأغنام للأهالي في ريف المحافظة.

سانا 

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