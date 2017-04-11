توزيع 500 بطاقة علاج مجاني لأسر الشهداء في ريف حماة

استكمالا لمشروع العلاج الطبي المجاني الدائم الموجه لأسر الشهداء بحماة وزعت شعبة ريف حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي اليوم 500 بطاقة لأسر الشهداء في قرى وبلدات “قمحانة ومريود ومعرشحور وكفربهم وتيزين والربيعة ومتنين وبيصين” وغيرها من بلدات ريف المحافظة.



وأشار أمين شعبة ريف حماة للحزب محمد حجازي إلى أن عمليات التوزيع تأتي استكمالا للمشروع الذي أطلقته الهيئة المركزية لدعم ومتابعة أوضاع أسر الشهداء بحماة العام المنصرم مبينا أن الشعبة تتابع عمليات توزيع البطاقات للوصول إلى جميع أسر الشهداء بريف المحافظة لافتا إلى أن البطاقة تشمل والد ووالدة وزوجة وأولاد الشهيد وتشمل تقديم الخدمات الصحية المجانية لأسر الشهداء في جميع المشافي العامة والمراكز الصحية وعيادات الأطباء.



وأكد أن الاهتمام بأسر الشهداء ورعايتهم واجب أخلاقي ووطني وهو عمل رمزي وأقل ما يمكن تقديمه لشهداء الوطن الأبطال الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم في سبيل سورية.



وعبر عدد من ذوي الشهداء عن شكرهم وتقديرهم للجهود التي تبذلها الهيئة المركزية لدعم ومتابعة أوضاع أسر الشهداء في المحافظة والفعاليات الوطنية بهدف تقديم الدعم المادي والمعنوي لأسر الشهداء.



ووزعت شعبة ريف حماة لحزب البعث خلال الشهرين الماضيين نحو 1200سلة غذائية على أسر الشهداء في بلدات “الخالدية وكفراع والمبطن وقمحانة والربيعة ومعرشحور وبيصين وتيزين”.

سانا