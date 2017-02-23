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توزيع 300 سلة غذائية على أهالي حي السحاري بمدينة درعا

في إطار الدعم الحكومي لأهالي حي السحاري بمدينة درعا والذي يتعرض منذ عشرة أيام للاعتداءات الإرهابية من قبل إرهابيي “جبهة النصرة” وجهت محافظة درعا اليوم بتوزيع 300 سلة غذائية لسكان الحي.

وأكد محافظ درعا محمد خالد الهنوس أن ” صمود أهالي الحي إلى جانب الجيش والقوات المسلحة في مواجهة الإرهاب يتطلب من الجميع دعمهم وتقديم كل اشكال الإغاثة لهم لتمكينهم من مواصلة حياتهم رغم الارهاب الذي يتعرضون له يوميا ” مشيرا إلى “أنه تم التوجيه لمختلف الدوائر الحكومية المعنية لإصلاح البنى التحتية المتضررة وخاصة شبكة الكهرباء وأن كل الدوائر تعمل بأقصى طاقتها لتقديم الخدمات للسكان”.

وطالب الهنوس لجنة الحي وجميع الجهات المعنية بتزويد المحافظة ولجنة الإغاثة بأسماء وأماكن الأسر المتضررة التي هجرت من الحي بفعل الارهاب لتقديم جميع أشكال المساعدات الاغاثية لهم في أماكن إقامتهم.
من جانبها أكدت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل نبال الحريري أن ” المديرية ستوجه بالكشف الحسي على منازل المتضررين من الإرهاب لمساعدتهم بأقصى سرعة”.

وأشار عدد من أهالي حي السحاري إلى ” أنهم صامدون في وجه الإرهاب الذي يتعرضون له وهم مستمرون ويقفون إلى جانب الجيش في تصديه للمجموعات الإرهابية”.

شارك في توزيع المساعدات كوادر فرع الهلال الأحمر العربي السوري وشعبة مدينة درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي ولجنة حي السحاري.

يشار إلى أن حي السحاري يتعرض منذ 10 ايام لقصف همجي من الارهابيين تسبب في ارتقاء 5 شهداء وجرح عشرات المدنيين ودمار في ممتلكات المواطنين والبنى التحتية وخاصة شبكة الكهرباء وتسبب في تهجير عشرات العائلات بسبب الدمار الذي لحق بمنازلهم.

سانا

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