توزيع 300 حصة غذائية مقدمة من روسيا الاتحادية بريف القنيطرة

وزعت محافظة القنيطرة اليوم 300 حصة غذائية مقدمة من روسيا الاتحادية على أسر وذوي الشهداء والجرحى والمهجرين والمحتاجين في قرية كوم محيرس بالريف الشرقي للقنيطرة.



وأكد نائب المحافظ المهندس محمد خنيفس بالقنيطرة أن “تقديم المساعدات الإنسانية يأتي في إطار دعم روسيا للشعب السوري واستكمالا لدورها في دعم سورية ضد الإرهاب وداعميه”.



وتقدم نائب المحافظ بالشكر للشعب الروسي الصديق والقيادة الروسية على مواقفها الداعمة للشعب السوري في مختلف المجالات.



وأشار ممثل مركز التنسيق الروسي بالمنطقة الجنوبية إلى أن “المساعدات الروسية هي عربون صداقة وعرفان من الحكومة الروسية للشعب السوري” موضحا أنه “لا يمكن لروسيا أن ترى سورية في أوضاع صعبة دون أن تمد لها يد العون”.



وعبر أبناء القرية عن شكرهم لروسيا الاتحادية حكومة وشعبا على تقديمها المساعدات التي تهدف إلى تعزيز صمودهم في وجه الإرهاب مؤكدين أن سورية منتصرة بتضحيات أبنائها وصمود شعبها وبطولات جيشها.

سانا