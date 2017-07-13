توزيع 210 خلايا نحل على النساء الريفيات بحمص

وزعت مديرية زراعة حمص بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) واتحاد النحالين العرب اليوم 210 خلايا نحل كمنحة مجانية للنساء الريفيات المتضررات من الأزمة الراهنة في عدد من قرى المحافظة.

وقال مندوب اتحاد النحالين العرب بحمص المهندس ماهر الكردي إن 70 امراة ريفية من مختلف مناطق حمص استفدن من المنحة وتم اختيارهن حسب الحالة الاجتماعية والمادية حيث تم التركيز على الأسر الأكثر فقرا بهدف تحسين المستوى المعيشي لهن من خلال دعمهن بمشاريع صغيرة مولدة للدخل.

ولفت الكردي إلى أنه تمت إقامة ندوات ولقاءات عملية مع النساء المستفيدات لشرح مزايا المنحة والهدف منها وكيفية العناية بالخلايا وتطويرها مشيرا إلى أن حصة كل امراة من المنحة 3 خلايا نحل مع ملحقاتها من لباس وأدوات العناية بالخلية.

يذكر أنه تم خلال العام الحالي توزيع عدة منح للفاو بالتعاون مع مديرية زراعة حمص على المستهدفين شملت بذار قمح وخضارا شتوية وصيفية وأغناما.

سانا