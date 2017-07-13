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توزيع 210 خلايا نحل على النساء الريفيات بحمص

وزعت مديرية زراعة حمص بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) واتحاد النحالين العرب اليوم 210 خلايا نحل كمنحة مجانية للنساء الريفيات المتضررات من الأزمة الراهنة في عدد من قرى المحافظة.توزيع 210 خلايا نحل على النساء الريفيات بحمص
وقال مندوب اتحاد النحالين العرب بحمص المهندس ماهر الكردي إن 70 امراة ريفية من مختلف مناطق حمص استفدن من المنحة وتم اختيارهن حسب الحالة الاجتماعية والمادية حيث تم التركيز على الأسر الأكثر فقرا بهدف تحسين المستوى المعيشي لهن من خلال دعمهن بمشاريع صغيرة مولدة للدخل.
ولفت الكردي إلى أنه تمت إقامة ندوات ولقاءات عملية مع النساء المستفيدات لشرح مزايا المنحة والهدف منها وكيفية العناية بالخلايا وتطويرها مشيرا إلى أن حصة كل امراة من المنحة 3 خلايا نحل مع ملحقاتها من لباس وأدوات العناية بالخلية.
يذكر أنه تم خلال العام الحالي توزيع عدة منح للفاو بالتعاون مع مديرية زراعة حمص على المستهدفين شملت بذار قمح وخضارا شتوية وصيفية وأغناما.

سانا

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