توزيع 1600 حصة غذائية على العائلات المحاصرة في حي هرابش بدير الزور

بدأت اللجنة الفرعية للإغاثة بدير الزور أمس توزيع حصص غذائية على العائلات التي يحاصرها إرهابيو تنظيم “داعش” في حي هرابش الواقع في القسم الشرقي من المدينة.



وذكر محافظ دير الزور محمد ابراهيم سمره “أنه تم بنجاح اسقاط 26 مظلة جوا تتضمن 1600 حصة غذائية للعائلات المحاصرة شرق المدينة مقدمة من قبل برنامج الغذاء العالمي وذلك بالتنسيق مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري”.



ولفت المحافظ إلى أنه “فور وصول المساعدات بدأت لجنة الإغاثة في حي هرابش بتوزيعها على المواطنين بموجب بطاقة الهلال الأحمر” مبينا أن “الحصة الغذائية الواحدة تتضمن 5 كغ سكر و7 كغ عدس و1كغ ملح”.



وكانت محافظة دير الزور أرسلت أمس الأول 450 كرتونة ضمت مواد أساسية ومعلبات وأدوية متنوعة إلى النقطة الطبية فى حي هرابش تم إسقاطها عبر إحدى حوامات الجيش العربي السوري.



وتقوم المحافظة بصورة شبه يومية بإرسال نحو 1500 ربطة خبز ومواد غذائية متنوعة للقاطنين في هذه الأحياء التي يقطن فيها نحو 1300 عائلة وتتعرض لحصار خانق منذ أكثر من شهرين بعد قطع إرهابيي “داعش” الطريق الواصل بينها وبين باقي أحياء المدينة.

سانا