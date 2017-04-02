توزيع مساعدات غذائية مقدمة من روسيا الاتحادية على أهالي قرية قسمين بريف اللاذقية

وزّع مركز التنسيق الروسي في حميميم أمس مساعدات غذائية على الأهالي في قرية قسمين بريف اللاذقية بالتزامن مع وضع نقطة طبية لمعاينة المرضى وتقديم العلاج والأدوية اللازمة لهم.

وأكد ممثل المركز المقدم أليكسي خلال توزيع المساعدات أن بلاده تحرص على تقديم المساعدات الإنسانية للسوريين للتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف التي يمرّ بها بلدهم، مشيراً إلى أن المركز يقدم مساعدات غذائية وإنسانية وطبية بشكل دوري في مختلف المحافظات السورية للعائلات المحتاجة ولذوي الشهداء وجرحى الجيش العربي السوري.

وأعرب أهالي القرية عن شكرهم وتقديرهم للدعم الذي تقدمه روسيا قيادة وشعباً لسورية في محاربة الإرهاب التكفيري.

وكان مركز التنسيق الروسي في حميميم قد وزّع في الـ25 من الشهر الفائت مساعدات غذائية على الأهالي في قرية درميني بريف جبلة وقدّم نقطة طبية مرافقة لمعاينة المرضى والعلاج والأدوية اللازمة لهم.

سانا