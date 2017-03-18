توزيع مساعدات غذائية في عدد من القرى والأحياء بحلب وحماة ودرعا

وزع مركز التنسيق الروسي في حميميم مساعدات جديدة مقدمة من روسيا الاتحادية على عدد من العائلات في محافظات حلب وحماة ودرعا خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وذكر المركز في بيان له اليوم أنه تم “توزيع 8ر6 أطنان من المساعدات الإنسانية تتضمن سلات غذائية على عدد من العائلات في أحياء قاضي عسكر والأشرفية وبشارة الخوري والشيخ سعيد والحمدانية والشيخ مقصود وحلب القديمة ومنطقة العجمي في حلب ولعائلات في مدينة سلمية بحماة وبلدة خبب بدرعا”.



وأشار المركز في بيانه إلى أن “طائرات روسية أسقطت 6ر20 طنا من المساعدات الإنسانية مقدمة من الأمم المتحدة على مدينة دير الزور”.



وقدمت روسيا خلال الفترات الماضية كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية في عشرات البلدات بمختلف المحافظات السورية وقامت بتوزيعها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في سورية لضمان وصولها إلى مستحقيها.

سانا