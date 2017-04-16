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توزيع مساعدات غذائية جديدة على أهالي مدينة دير الزور

بدأ فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بدير الزور أمس توزيع دفعة جديدة من المساعدات الغذائية على أهالي المدينة المحاصرين على يد تنظيم «داعش» الإرهابي.
ونقلت «سانا» عن  محافظ دير الزور محمد إبراهيم سمرة قوله خلال تفقده عملية التوزيع إلى أن فرع المنظمة عاود التوزيع بعد أن قام بتجديد البطاقات الخاصة بالإغاثة لجميع العائلات المقيمة بدير الزور.
وبين المحافظ أنه يتم حالياً تقديم السلال الجديدة التي تم إسقاطها من الجو مؤخراً وهي عبارة عن حصة غذائية زنة 24 كغ لكل عائلة تحتوي على الأرز والبرغل والعدس.
ولفت المحافظ إلى أن عملية توزيع المواد الإغاثية مستمرة بحيث تحصل كل عائلة على كامل أنواع السلال التي يتم إسقاطها خلال الشهر الواحد وذلك وفق جدول زمني محدد للأحياء، مشيراً إلى بذل جهود كبيرة لتخفيف معاناة أهالي دير الزور الذين يحاصرهم تنظيم «داعش» الإرهابي في محاولة يائسة للنيل من مواقفهم المساندة للجيش العربي السوري.

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