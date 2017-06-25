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توزيع مساعدات روسية على الأسر المهجرة المقيمة في بلدة رساس بالسويداء

تم اليوم توزيع 500 حصة من المساعدات الغذائية على الأسر المقيمة في مركز الإقامة المؤقتة بمعسكر الطلائع في بلدة رساس بالسويداء والتي هجرت من مناطقها بفعل إجرام التنظيمات الإرهابية التكفيرية.

وأشار محافظ السويداء عامر ابراهيم العشي في تصريح له من مركز الإقامة المؤقتة في بلدة رساس إلى أن هذه المساعدات “تعبر عن عمق علاقات الصداقة السورية الروسية والموقف الروسي الداعم للشعب السوري في صموده لمواجهة قوى الإرهاب والحرب العدوانية الظالمة على سورية” معربا عن الشكر والتقدير لروسيا الاتحادية حكومة وجيشاً وشعباً لوقوفها إلى جانب سورية ومساندتها لقضاياها الوطنية في مواجهة الإرهاب.

بدوره ذكر ممثل مركز التنسيق والمصالحة الروسي في المنطقة الجنوبية العقيد أحمد واللين في تصريح للإعلاميين أن هذه المساعدات المقدمة من الشعب الروسي بمختلف شرائحه إلى الشعب السوري هي “شكل من أشكال التعبير عن التضامن مع الشعب السوري وتعبر عن علاقة الصداقة الوثيقة بين روسيا الاتحادية وسورية وتأتي بمناسبة عيد الفطر” متمنياً أن يحل السلام في سورية وأن تنعم بالأمن والاستقرار.

وتخلل توزيع المساعدات الروسية حملة طبية شملت معاينة المرضى من أبناء الأسر الوافدة إلى مركز الإقامة المؤقتة بمعسكر الطلائع في بلدة رساس بالسويداء من قبل طبيبين روسيين.

يشار إلى أن روسيا الاتحادية قدمت خلال الفترات الماضية كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية في عشرات البلدات بمختلف المحافظات السورية وقامت بتوزيعها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في سورية لضمان وصولها إلى مستحقيها.

سانا

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