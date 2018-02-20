توزيع كمية من المساعدات للمتضررين جراء فيضان نهر الخابور في الحسكة

أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع الشؤون الاجتماعية في محافظة الحسكة طه المجول أن المحافظة قامت بتوزيع كمية من المساعدات الغذائية وغير الغذائية لأهالي المنازل المتضررين جراء فيضان نهر الخابور وغمر منازلهم بالمياه.

وبين المجول أن الكميات الموزعة شملت 120 سلة صحية إضافة إلى 90 سلة طوارئ تتضمن مواد غذائية من المعلبات مشيراً إلى أنه تم تكليف الجمعيات الخيرية في المحافظة بإجراء إحصاء للمتضررين بغية توزيع مساعدات غير غذائية تتضمن 600 من الأغطية و 300 كرتونة تتضمن ألبسة أطفال شتوية.