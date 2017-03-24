توزيع دفعة جديدة من المساعدات الروسية على العائلات بريف القنيطرة

وزعت أمس دفعة مساعدات مقدمة من جمهورية روسيا الاتحادية على العائلات من أبناء قرية حضر وذلك بالتعاون مع محافظة القنيطرة.



وأشار نائب رئيس المكتب التنفيذي في المحافظة المهندس محمد خنيفس إلى أن المساعدات تتضمن 350 حصة غذائية وزعت على أسر وذوي الشهداء والجرحى من أبناء قرية حضر منوها بالمواقف المشرفة لروسيا الاتحادية شعبا وجيشا وحكومة والداعمة للشعب السوري في جميع المجالات.



وعبر ممثل مركز التنسيق الروسي فاليري نيكولافيتش عن تضامن ووقوف الشعب الروسي إلى جانب الشعب السوري في الحرب التي يخوضها دفاعا عن السيادة الوطنية ومحاربة الفكر الإرهابي التكفيري مؤكدا استمرار جمهورية روسيا الاتحادية في تقديم الدعم والمساعدات لسورية.



وتحرص روسيا على دعم جهود الحكومة السورية في المجال الإغاثي وتقديم المساعدات الإنسانية لعشرات البلدات بمختلف المحافظات السورية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في سورية لضمان وصولها إلى مستحقيها.

سانا