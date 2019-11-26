توزيع دجاج بيّاض على الأسر الفقيرة في ريف دمشق

كشف مدير مشروع تطوير الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة الدكتور رامي العلي أن الوزارة وزعت حوالي 52500 فرخة دجاج بياضة على 3500 أسرة ريفية فقيرة في محافظة ريف دمشق بمعدل 15 فرخة لكل أسرة، إضافة إلى 50 كغ من العلف مع كل منحة، كذلك تم توزيع 15 ألف فرخة على 1000 أسرة في محافظة القنيطرة مع العلف الخاص بها، وذلك ضمن المنحة المقدمة من الحكومة لمشروع التربية المنزلية للدجاج البياض الذي يشمل كافة المحافظات السورية.



وأكد العلي أن هذه الكميات تندرج ضمن المرحلة الأولى للمشروع للعام الحالي والتي ستغطي محافظات ريف دمشق والقنيطرة ودرعا والسويداء، منوهاً بأن المرحلة الثانية ستبدأ في بداية عام 2020 لتغطي الأسر المستهدفة في بقية المحافظات.



مدير مشروع تطوير الثروة الحيوانية بيّن أنّ الهدف من هذا المشروع تحسين مستوى دخل الأسرة الريفية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة البروتين الحيواني، إضافة إلى تأمين عائد يومي من بيع مادة البيض، حيث يبلغ العائد الاقتصادي في اليوم حوالي 500 ليرة كحد أدنى، بالإضافة إلى المساهمة في استقرار الأسر الريفية واستمرارها في العملية الإنتاجية وإعادة ترميم الدجاج المنزلي الذي استنزف خلال سنوات الأزمة.



تشرين