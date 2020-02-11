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توريدات قادمة من الغاز وتخفيض مدة استلام الاسطوانة الى 48 ساعة

أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية عن تخفيض مدة استلام اسطوانة الغاز المنزلي من 72 ساعة الى 48 ساعة من وصول الرسالة للمستهلك ) بهدف توزيع الكميات التي لم يتم استلامها بعد وتسريع دور المعتمدين ..

وأصافت الوزارة في بيان لها أنه منذ بداية تطبيق آلية التوزيع الجديدة مطلع شباط الحالي تم بيع 81 % ممن الاسطوانات التي تم تخصيصها كما جرى إعادة توجيه الرسائل الى مواطنين جدد..

وبرت الوزارة سبب وجود عدد كبير من المواطنين لم تصلهم رسائل نصية بعد الى نقص التوريدات في الفترة الماضية نتيجة الحصار واستهداف المنشآت النفطية  ولكن اعتبارا من اليوم النواقل بدأت بالوصول وبأن المواطن سيلمس الفرق ..

وأكدت الوزارة بأن بأنه تم توجيه كافة المعتمدين للاستمرار بالعمل يوم الجمعة وفي العطل الرسمية كونها ضمن المدة المحددة لاستلام الاسطوانة ، لافتة إلى عدم قدرة المعتمد على التصرف بأي اسطوانة كونها محجوزة لشخص واحد .