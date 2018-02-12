توريد 3800 طن من بذور القطن الصناعية إلى شركتي سكر حمص وزيوت حماة

وأوضح مدير محلج الفداء المهندس هشام الكردي أن المحلج ورد 1500 طن من البذور الصناعية الناتجة عن عمليات الحلج إلى شركة سكر حمص مقابل 1000 طن إلى معمل زيوت حماة مبيناً أنه تم حلج 4600 طن من الأقطان المحبوبة المستلمة من المحافظات الشرقية نتج عنها 2850 طنا من بذور صناعية و 1450 طن قطن محلوج والباقي أتربة ومخلفات ثانوية.

وأوضح مدير محلج الفداء المهندس هشام الكردي أن المحلج ورد 1500 طن من البذور الصناعية الناتجة عن عمليات الحلج إلى شركة سكر حمص مقابل 1000 طن إلى معمل زيوت حماة مبيناً أنه تم حلج 4600 طن من الأقطان المحبوبة المستلمة من المحافظات الشرقية نتج عنها 2850 طنا من بذور صناعية و 1450 طن قطن محلوج والباقي أتربة ومخلفات ثانوية.