توريد 3800 طن من بذور القطن الصناعية إلى شركتي سكر حمص وزيوت حماة
ورد محلجا الفداء والعاصي بحماة 3800 طن من البذور الصناعية الناتجة عن عمليات حلج الأقطان المحبوبة إلى شركة سكر حمص والشركة العامة للزيوت بحماة.
وأوضح مدير محلج الفداء المهندس هشام الكردي أن المحلج ورد 1500 طن من البذور الصناعية الناتجة عن عمليات الحلج إلى شركة سكر حمص مقابل 1000 طن إلى معمل زيوت حماة مبيناً أنه تم حلج 4600 طن من الأقطان المحبوبة المستلمة من المحافظات الشرقية نتج عنها 2850 طنا من بذور صناعية و 1450 طن قطن محلوج والباقي أتربة ومخلفات ثانوية.
من جهته بين مدير محلج العاصي المهندس عزام طيار أن المحلج ورد 1300 طن من البذور الصناعية إلى شركة زيوت حماة من إجمالي الكميات الناتجة عن عمليات الحلج والبالغة 3700 طن على أن يتم توريد الكميات الباقية تباعاً لافتا إلى أن المحلج يواصل استلام الأقطان المحبوبة من المحافظات الشرقية والتي بلغت حتى تاريخه 9405 أطنان.
وكان محلج الفداء بحماة أنهى مؤخراً عمليات استلام محصول القطن من فلاحي المحافظة والتي بلغت 124 طنا.
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