توجّه لمنع استيراد أجهزة الإنارة التقليدية للاعتماد على اللدّات

كشف مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة يونس علي أن هناك توجّه جديد لإصدار تشريع فني ومواصفات خاصة لعملية استيراد أجهزة الإنارة إلى سورية ليكون ذلك ضابطاً يسهم في الحد من إدخال أجهزة الإنارة التقليدية والاعتماد على الأجهزة التي تعتمد على العناصر المشعة “اللدات”.



و بيّن علي أن ذلك يأتي بالتزامن مع التوجه العالمي نحو الاعتماد على تقنية اللدّ الضوئي كونها عملياً توفر ما يقرب 70 بالمئة من الطاقة المستخدمة للإنارة، معتبراً أن هذا الإجراء وهو “الاعتماد على اللدات” يمكن أن يساعد توجه وزارة الكهرباء حالياً للحد من الهدر الكبير في الطاقة بمختلف المجالات.



الوطن