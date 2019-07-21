توجيه دعوات لعشرات الوفود العربية والأجنبية لزيارة معرض دمشق الدولي

وجهت لجنة الوفود والعلاقات العامة في فريق القطاع الخاص المشارك في الدورة الـ 61 لمعرض دمشق الدولي عشرات الدعوات لوفود رجال الأعمال من العديد من الدول العربية والأجنبية لزيارة معرض دمشق الدولي والاطلاع على ما يتضمنه من منتجات وفرص تجارية واستثمارية متوافرة في سورية وخاصة مع انطلاق عملية إعادة الإعمار.



وبين رئيس غرفة تجارة ريف دمشق رئيس اللجنة وسيم القطان أن اللجنة تواصل عملها على توسيع نطاق دعوات رجال الأعمال بالتنسيق مع الغرف والفعاليات الاقتصادية السورية والجهات العامة ذات العلاقة بهدف تقديم التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح زيارات الوفود بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني مشيرا إلى ورود تثبيتات لوفود من عدة دول عربية وأجنبية.



وأشار رئيس اللجنة إلى موافقة وزارتي السياحة والنقل على مقترح اللجنة للحصول على حسومات للحجوزات الفندقية وبطاقات الطيران من مؤسسة الطيران العربية السورية خلال فترة المعرض.



وبحسب القطان تم اقتراح توجيه الدعوات للزائرين غير الرسميين من العرب والأجانب إلى المعرض عن طريق الغرف المسجلين فيها مع التأكيد على دعم الفعاليات الاقتصادية والتجارية للمعرض على اعتبار أن معرض دمشق الدولي فعالية وطنية وذلك عن طريق التواصل المباشر معهم.



وتنطلق الدورة الـ 61 لمعرض دمشق الدولي الذي تنظمه المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية خلال الفترة ما بين الـ 28 من شهر آب والـ 6 من شهر أيلول القادمين تحت شعار “من سورية إلى العالم”.